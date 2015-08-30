الزمالك: شيكابالا مكسب كبير للإسماعيلي

يرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أن انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق العائد من سبورتنج لشبونة إلى الإسماعيلي، يعد مكسبا كبيرا للدراويش.

واتفق الزمالك على استعادة شيكابالا من سبورتنج لشبونة، مقابل 650 ألف يورو. يدفعها على ثلاثة أقساط.

وبات شيكابالا لاعبا في الزمالك لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويخرج النجم صاحب الـ29 عاما معارا للإسماعيلي لرفض المدرب جوزفالدو فيريرا تواجده مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال يوسف للصحفيين: "انضمام شيكابالا إلى الإسماعيلي مكسب كبير وصفقة رابعة بما يملكه من مهارات فنية عالية".

وتابع "نرحب بعودة شيكابالا للزمالك بعد انتهاء أزمته، ونتمنى له التألق مع الإسماعيلي".