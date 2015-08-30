أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: شيكابالا مكسب كبير للإسماعيلي

Google+ Print
الزمالك: شيكابالا مكسب كبير للإسماعيلي الزمالك: شيكابالا مكسب كبير للإسماعيلي

يرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أن انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق العائد من سبورتنج لشبونة إلى الإسماعيلي، يعد مكسبا كبيرا للدراويش.

واتفق الزمالك على استعادة شيكابالا من سبورتنج لشبونة، مقابل 650 ألف يورو. يدفعها على ثلاثة أقساط.

وبات شيكابالا لاعبا في الزمالك لمدة 5 مواسم مقبلة.

ويخرج النجم صاحب الـ29 عاما معارا للإسماعيلي لرفض المدرب جوزفالدو فيريرا تواجده مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال يوسف للصحفيين: "انضمام شيكابالا إلى الإسماعيلي مكسب كبير وصفقة رابعة بما يملكه من مهارات فنية عالية".

وتابع "نرحب بعودة شيكابالا للزمالك بعد انتهاء أزمته، ونتمنى له التألق مع الإسماعيلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع