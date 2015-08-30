رسالة حازم لصلاح عبر في الجول: حتى لا تختنق أمام يوفنتوس.. إذهب يمينا

يرى إمبراطور الزمالك حازم إمام أن النجم المصري محمد صلاح يجب أن يتحلى بالصبر والهدوء وذلك عندما يقود هجوم فريقه روما أمام يوفنتوس في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وفي تصريحات خاصة لـFilGoal.com تحدث محلل شبكة بي إن سبورتس قائلاً:"الضغوطات على صلاح كثيرة، بيئة روما صعبة للغاية، يجب عليه أن يتحلى بالصبر والهدوء وأن يستفيد من قدراته الخاصة".

وتطرق حازم إلى الحديث بشكل تكتيكي عن صلاح فأضاف "مشكلة صلاح في المباراة الأولى أنه تواجد في قلب الملعب، هذا أمر خاطيء تماماً، صحيح أن صلاح مع فيورنتينا كان يلعب على الطرف وفي عمق الملعب أحياناً كمهاجم متأخر لكن الأمر مختلف في روما لسبب هام للغاية".

وأكمل إمام "في فيورنتينا كان لاعبي وسط الملعب سيلعبون على الطرفين بأريحية. فاليرو وفيرنانديز وخواكين، الكل كان بإمكانه عمل ذلك ولكن في روما الأمر مختلف".

وأوضح "ناينجولان وبيانتش ودي روسي لا يملك أحد منهم ملكة اللعب على الطرف، الكل في العمق وبالتالي وجود صلاح على الطرف الأيمن أمر لابد منه، هذا ما يحتاجه روما".

وشدد "العودة للوسط من أجل الحصول على الكرة لن يكون له أي فائدة على الإطلاق وسيقوم صلاح بخنق نفسه بنفسه".

واختتم حازم تصريحاته قائلاً: "أتوقع أن يظهر صلاح بشكل مميز مع روما في المباراة، هو يحتاج فقط أن يثق بنفسه وألا يتأثر بأي ضغوطات فجمهور روما فور تسجيله لهدفه الاول سيحمه على الأعناق، خاصة إن حدث ذلك أمام اليوفي".

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