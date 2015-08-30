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فيديو - مرتضى: أعتذر للأهلي بسبب أحداث قمة اليد

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فيديو - مرتضى: أعتذر للأهلي بسبب أحداث قمة اليد فيديو - مرتضى: أعتذر للأهلي بسبب أحداث قمة اليد

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذاره إلى النادي الأهلي، بسبب أحداث الشغب التي صاحبت مباراة قمة دوري المرتبط لكرة اليد بين الفريقين.

وحقق فريق كرة اليد مواليد 98 بالنادي الأهلي الفوز على مضيفه الزمالك بنتيجة 32/26 يوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات دوري المرتبط.

وشهدت المباراة أحداث شغب بين لاعبي الفريقين.

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "قررت إحالة المدير الفني للزمالك إلى التحقيق، ولاعب الزمالك الذي تسبب في أحداث الشغب".

وتابع "اعتذر للأهلي لأن المباراة كانت داخل نادي الزمالك. ولا يصح أن تصدر منا هذه الأفعال في بيتنا".

شاهد أحداث الشغب

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فيديو اليوم السابع

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