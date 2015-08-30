عدسة FilGoal.com ترصد مؤتمر عودة شيكابالا للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى البيت الأبيض من سبورتنج لشبونة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

ويعود شيكا إلى الزمالك مقابل 650 ألف دولار لمدة 5 مواسم، ويخرج معارا في الموسم المقبل إلى الإسماعيلي.

وترصد عدسة FilGoal.com صور المؤتمر الصحفي للإعلان عن عودة النجم صاحب الـ29 عاما، والذي حضره محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي وأحمد حسام "ميدو" مدرب الدراويش. والفنان أشرف عبد الباقي.

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