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10 نصائح لاختيار صندوق طعام طفلك المدرسي

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10 نصائح لاختيار صندوق طعام طفلك المدرسي 10 نصائح لاختيار صندوق طعام طفلك المدرسي

الأحد 30-08-2015 12:06

مع الاستعداد للعودة إلى المدرسة وشراء الأدوات والمستلزمات الدراسية، لن ننسى حقيبة أو صندوق الطعام للطفل، والتي قد تأخذ منك وقتاً طويلاً عند الاختيار وكذلك اختيار ما يرضي طفلك وما يكون مناسباً وعملياً عند الاستخدام.

لذا، نقدم لك 10 نصائح مع الصور لتساعدك على الاختيار الأنسب لصندوق طعام طفلك، والتي تجمع بين العملية والتصميم والجودة:

- خذي بعين الاعتبار عمر طفلك عند الاختيار.

- أن يكون الصندوق للعبة أو لشخصية محببة للطفل. وهذه النقطة مهمة جدا للأطفال الأصغر سناً وخاصة الذين يبدؤون عامهم الدراسي الأول.

- الألوان الفاقعة قد تفتح شهية الطفل وتشجعه على تناول الطعام.

- بعض الصناديق البلاستيكية تكون بسيطة، ولكن عصرية التصميم واللون وقد تناسب الأطفال الأكبر سناً.

- بعض الأطفال يفضلون الصناديق المعدنية، لا مانع ولكن انتبهي دائماً عند تنظيفها فهي قد تصدأ بسرعة.

- هنالك أيضاً العلب المزدوجة، التي تشمل خانة للوجبة الرئيسية وأخرى للحلوى. هذه العلب أو الصناديق عملية ولا تأخذ حيزاً كبيراً في حقيبة الطفل. وقد تفضلها الفتيات أكثر.

- تتوفر أيضاً في الأسواق علبة الطعام، التي تحتوي على خانات كثيرة وزجاجة ماء. هذه العلب ستوفر عليك عناء لف الأطعمة؛ ولكنها غير مناسبة للأطفال الصغار.

- الحيوانات تحتل أهمية كبيرة لدى الصغار عند الاختيار. اختاري الحقائب التي تشمل في تصميمها شكل الحيوان لا فقط المطبوعة لتكون الحقيبة أكثر تميزاً.

- بعض الحقائب مزودة بخاصية حفظ الطعام ساخناً أو بارداً لمدة 4 ساعات. هذه الخاصية عملية إن فكرت بتقديم وجبة دافئة لطفلك أيام الشتاء أو باردة وقت الصيف.

- بعض حقائب الطعام تحتوي على حمالات الظهر وقارورة ماء وهي تناسب الأطفال المنظمين والمرتبين.

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سيدتي