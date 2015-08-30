أصداء مسرحية الرحلة وصلت إلى لندن

ذكر المخرج المسرحي (خالد الباز) في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" بأنّ فريق مسرحية الرحلة في أوج الاستعداد لعرض المسرحية في نهاية شهر ذي القعدة وذلك في نادي الإعلاميين في بريطانيا تلبيةً لطلب العديد من الطلبة المبتعثين في بريطانيا، وبالإضافة إلى النجاح المبهر الذي حققته تلك المسرحية عندما ناقشت قضيةً مهمةً وهي قضية الابتعاث للشباب والشابات، وقضية ضرورة وجود المحرم بشكل إلزامي للفتيات المبتعثات.

وأضاف خالد بأنّ المسرحية لاقت أصداءً جميلةً من بدء عرضها في الرياض في مركز الملك فهد الثقافي حيث وصل الحضور من فئة الشباب ما بين 1500-3000 في أيام العرض، ثم تم عرضها في المنطقة الشرقية في مسرح الأمانة وبعدها تم عرضها في جامعة الأمير نايف الأمنية وبعدها في مدينة جدة.

في حين عبّر المخرج خالد الباز عن مدى سعادته بهذا الطلب الذي وصل إلى لندن حيث إنّ هذا الأمر يعتبر إضافةً للمسرح السعودي وللفنانين المسرحيين، وبالتالي قدم كل الشكر والعرفان لأمانة مدينة الرياض، وكذلك وزير الإعلام والدكتور إحسان الحكمي على مدى التعاون والتجاوب لطلب المبتعثين على عرض المسرحية في مدينة لندن ومانشستر، وسيكون العرض مجاني للشباب والعوائل بشكل عام.

الجدير بالذكر أنّ مسرحية الرحلة من فكرة وإخراج خالد الباز ومن إعداد نايف فايز ومحمد علي، ومن بطولة: فايز المالكي، وعمار الخالدي، ونايف فايز، ومحمد علي.