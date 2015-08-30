من هو النجم التركي الشهير الذي انضم إلى الموسم الجديد من "ورد وشوك"؟

بعد انتهاء عرض الموسم الثالث من المسلسل التركي "الوردة السوداء" المعروف عربياً باسم "ورد وشوك" بنجاح منقطع النظير، تقرر تحضير موسم رابع منه وسيشارك الممثل التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر فيه إلى جانب بطلته الرئيسة إيجي أوسلو الشهيرة بسونيا في "أين ابنتي" .

ويعد هذا المسلسل من أقوى وأكثر مسلسلاتها نجاحاً وجماهيرية في تركيا وخارجها، حيث يستمر تصويره منذ أربع سنوات إلى جانب النجمين أوزجان دنيز ويافوز بنغول.

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