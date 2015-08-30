نجوم من العالم آثار رحيلهم ضجة في الوسط الفني

حياة النجوم والمشاهير ليست سهلة كما يعتقد البعض، والظروف التي يعيش فيها الفنان والممثل تحت الأضواء لا تكون في الأغلب مضيئة كما نراها من الخارج.

وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، نجد أنّ أغلب النجوم الذين فارقوا الحياة لم تكن أسباب وفاتهم طبيعية؛ فالبعض منهم قضى انتحاراً، بينما رحل البعض الآخر بسبب المخدرات، ولا تزال ظروف رحيل بعض آخر منهم غامضة حتى الساعة.

هنا بعض النجوم الذين أثارت وفاتهم ضجّة كبيرة:

Cory Monteith: في سنة 2013، عثر عليه جثة هامدة داخل غرفة الفندق الذي يعيش فيه، بسبب تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

Paul Walker: توفي سنة 2013، بعد تعرّضه لحادث سير مروّع، ضجّت به الأوساط الفنية والإعلامية.

Heath Ledger: توفي في الـ2008، وعثر على جثته داخل شقته، وتبيّن أنّه أفرط في تناول الحبوب المهدّئة والمخدّرة.

Amy Winehouse: توفيت عام 2011 في لندن، نتيجة تسمّم سببه الكحول.

Brittany Murphy: توفيت سنة 2009 إثر تعرّضها لالتهاب رئويّ حادّ.

Philip Seymour Hoffman: توفي عن عمر ناهز الـ46 عاماً، بعد تناوله جرعة من مادة الكوكايين المخدّرة.

Kurt Cobain: فارق الحياة سنة 1994 حين كان عمره 27 عاماً، بعد تناوله الهيرويين عمداً بهدف الانتحار.

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