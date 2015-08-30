نزوح 3 ملايين و176 ألف عراقى منذ يناير 2014

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح 3 ملايين و176 ألف مواطن عراقي، جراء النزاع المسلح الذى تشهده البلاد، وذلك خلال الفترة من يناير 2014 وحتى منتصف الشهر الجارى.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن المنظمة - فى بيان أصدرته اليوم الأحد - أن بياناتها أشارت إلى أن 94% من السكان النازحين ينوون العودة إلى مواطنهم الأصلية، كذلك 94% يشعرون بالأمان فى منطقة نزوحهم، فى حين أن 6% لا يشعرون بذلك فى المناطق الجديدة، كما يأتى المأوى على رأس قائمة احتياجات النازحين، يليه العمل والمياه.

وأشار البيان إلى أن أغلب النازحين يتمركزون فى محافظات: أربيل وكركوك والسليمانية وبغداد، من جانبه، أوضح رئيس المنظمة الدولية للهجرة توماس لوثر فايس أن النزوح فى العراق مستمر، ومع استمرار العنف يضطر الملايين من الناس للعيش بعيدا عن منازلهم، فمن أجل استخدام الموارد المحدودة بطريقة أكثر فعالية لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة، فمن الضرورى للمجتمع الإنسانى أن يستمر بتحديث معرفتنا لاحتياجات النازحين.