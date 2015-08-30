الملك عبدالله الثانى يبحث مع الرئيس الفلسطينى جهود إحياء عملية السلام

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهود إحياء عملية السلام.. وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

ووفقا للبيان.. شدد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء - الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي - على استمرار الأردن في بذل جميع الجهود وبالتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لتذليل مختلف الصعوبات التي تعترض إطلاق مفاوضات السلام مجددا.. استنادا إلى حل الدولتين.

وأعاد العاهل الأردني تأكيد وقوف المملكة بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني وبما يعزز تماسكه ووحدته الوطنية..مجددا في الوقت ذاته رفض الأردن الكامل للسياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية المستمرة والاعتداءات المتكررة على المقدسات في مدينة القدس.

وأكد استمرار المملكة ومن منطلق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس بمواصلة دورها وفي مختلف المحافل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة وتثبيت أهلها وبما يحافظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها.

ومن جهته.. وضع الرئيس عباس، من جهته، الملك عبدالله الثاني بصورة نتائج لقاءاته مع مختلف القادة في المنطقة والعالم في سبيل الدفع تجاه إحياء عملية السلام وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة..معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل.

حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة، ومستشار الملك لشئون الأمن القومي مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للرئيس الفلسطيني.

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