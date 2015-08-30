أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الملك عبدالله الثانى يبحث مع الرئيس الفلسطينى جهود إحياء عملية السلام

Google+ Print
الملك عبدالله الثانى يبحث مع الرئيس الفلسطينى جهود إحياء عملية السلام الملك عبدالله الثانى يبحث مع الرئيس الفلسطينى جهود إحياء عملية السلام
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهود إحياء عملية السلام.. وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.

ووفقا للبيان.. شدد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء - الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي - على استمرار الأردن في بذل جميع الجهود وبالتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لتذليل مختلف الصعوبات التي تعترض إطلاق مفاوضات السلام مجددا.. استنادا إلى حل الدولتين.

وأعاد العاهل الأردني تأكيد وقوف المملكة بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني وبما يعزز تماسكه ووحدته الوطنية..مجددا في الوقت ذاته رفض الأردن الكامل للسياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية المستمرة والاعتداءات المتكررة على المقدسات في مدينة القدس.

وأكد استمرار المملكة ومن منطلق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس بمواصلة دورها وفي مختلف المحافل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة وتثبيت أهلها وبما يحافظ على هوية المدينة المقدسة وعروبتها.

ومن جهته.. وضع الرئيس عباس، من جهته، الملك عبدالله الثاني بصورة نتائج لقاءاته مع مختلف القادة في المنطقة والعالم في سبيل الدفع تجاه إحياء عملية السلام وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة..معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل.

حضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة، ومستشار الملك لشئون الأمن القومي مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للرئيس الفلسطيني.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365