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الصحة السعودية: أربع وفيات وثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الصحة السعودية: أربع وفيات وثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا الصحة السعودية: أربع وفيات وثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد وفاة أربع حالات وتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فيما شفيت ثلاث حالات.

وقالت الوزارة السعودية - في بيان اليوم - إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالرياض وحائل، وتوفين أربع حالات بالرياض ؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 1178 والوفيات إلى 507، وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت أن 3 حالات تماثلت للشفاء بالرياض ؛ ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 609 حالة بينما تبقى 53 حالة تحت العلاج بالاضافة إلى 9 حالات معزولة منزليا.

كانت وزارة الصحة السعودية أكدت أنها استكملت جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لضمان سلامة الحجيج لموسم حج هذا العام وتقديم خدمات صحية على أعلى المستويات لضيوف الرحمن (وقائية وعلاجية وإسعافية) ابتداء من منافذ الدخول للمملكة مرورا بمناطق الحج وصولا للمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وحتى مغادرتهم إلى ديارهم.
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