مستشار وزير الدفاع السعودى: التعزيزات المقدمة لقوات الشرعية تناسب حجم المهمة فى "مأرب"

قال مستشار وزير الدفاع السعودى العميد ركن أحمد عسيرى، إن التعزيزات العسكرية المقدمة للقوات الشرعية فى اليمن، تتناسب مع حجم المهمة التى ستنفذ فى مأرب.

وبحسب ما بثته قناة "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل، قالت مصادر أمنية يمنية "إن عشرات الآليات العسكرية توجهت إلى جبهة "مأرب" عبر منفذ الوديعة".

ونقلت القناة عن المصادر تأكيداتهم أن هذه الآليات من المحتمل استخدامها فى معركة صنعاء، مشيرة إلى أن التحالف العربى سيقدم مئات المدرعات والدبابات وكاسحات الألغام إلى القوات اليمنية الشرعية، إضافة إلى الإسناد الجوى.

وقالت المصادر إن نحو 25 ألف جندى يمنى يتدربون فى السعودية يستعدون لخوض معركة فاصلة فى صنعاء، ضد مليشيا الحوثى وأتباع الرئيس السابق على عبدالله صالح.

وبدأت قوات التحالف العربى التركيز على ضرب القواعد الخلفية للحوثيين فى محافظة صعدة المحاذية للحدود مع السعودية، وتتركز الغارات الجوية والقصف المدفعى للتحالف على 3 مديريات بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع التقدم على جبهات الوسط والجنوب.