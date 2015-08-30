مقتل 31 شخصا بينهم 17 مدنيا فى غارة للتحالف باليمن

اعلنت مصادر طبية وشهود مقتل 31 شخصا هم 17 مدنيا و14 متمردا الاحد في غارة شنها التحالف الذي تقوده السعودية على مصنع في محافظة حجة، شمال اليمن.

واستهدفت الغارة مصنعا لتعبئة المياه وموقعا عسكريا قريبا للمتمردين الحوثيين. وتم نقل الجثث المتفحمة إلى مستشفى محلي بحسب المصادر.

وقال شهود عيان ان الطيران شن ايضا 12 غارة ضد مواقع للحوثيين في محافظة صعدة المجاورة، معقلهم في شمال البلاد.

كما شنت غارات اخرى ضد مواقع للمتمردين جنوب صنعاء وفي محافظة البيضاء (وسط)، بحسب سكان.

ومنذ بداية الحملة الجوية للتحالف ضد المتمردين في اواخر اذار/مارس، تسببت عدة غارات بسقوط العديد من الضحايا بين المدنيين.

ففي 22 اغسطس، اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان عشرات اليمنيين، معظمهم من المدنيين، قتلوا في غارات التحالف والمعارك في تعز، ثالث مدن اليمن.

وقبلها بيومين، قالت مصادر طبية وشهود عيان ان 17 مدنيا، هم 13 مدرسين واربعة اطفال قتلوا في غارة مماثلة شمال صنعاء.

وفي 28 يوليو، نددت هيومن رايتس ووتش بغارة جوية اسفرت عن مقتل 65 مدنيا في المخا، جنوب غرب اليمن.

كما اودى قصف للمتمردين ايضا بالعديد من الضحايا المدنيين خصوصا في عدن، وفقا لمنظمات حقوقية.

>