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مجلس جامعة كفر الشيخ يوصى بالتجديد لماجد القمرى رئيسا للجامعة

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مجلس جامعة كفر الشيخ يوصى بالتجديد لماجد القمرى رئيسا للجامعة مجلس جامعة كفر الشيخ يوصى بالتجديد لماجد القمرى رئيسا للجامعة
عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة الدكتور سيد حجازى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بصفته أقدم الأعضاء، للنظر فى بعض الموضوعات بعد اعتذار الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، عن الحضور.

وأوصى مجلس الجامعة باختيار الدكتور ماجد القمرى لرئاسة الجامعة لمدة ثانية استكمالا لاستمرار مسيرة الإنجازات بالجامعة، وللدور البارز له، واتفق الأعضاء بالإجماع على إرسال مذكرة تأييد لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى لتلبية رغبة المجلس بالإجماع فى استمرار الدكتور ماجد عبد التواب القمرى لرئاسة الجامعة لمدة ثانية مقبلة، علمًا بأن المجلس ممتد من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل.

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