الشيخ مجدى بدران: الحكومة تولى كل اهتمامها بتحسين أحوال الأئمة المادية

أكد الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية والمكلف من الوزارة برئاسة لجنة الكادر لمديريات الوجة البحرى، أن تطبيق مشروع كادر الدعاة يعد بمثابة الإنجاز غير المسبوق، لافتا إلى أن الحكومة مهتمة بتحسين أحوال الدعاة وخاصة المادية والاهتمام بمظهرهم وأسرهم.

وأضاف وكيل أوقاف الشرقية خلال اجتماعة اليوم بالأئمة والدعاة لتعريفهم بمشروع الكادر وآخر خطوات تنفيذة أن الإعلان عن إصدار كادر مخصص للدعاه فى طريقة للانتهاء، ولا أساس لمروجى الشائعات من عناصر الإخوان الإرهابية والتى تروج إشاعات بعدم وجود مشروع للكادر وبأن ما نٌعلن عنه مجرد مسكنات.

وأوضح بدارن أن اللجنة المشكلة مع وزارة المالية أتفقت لوضع كادر بأن تترواح المرتبات من 3 آلاف إلى 6 آلاف، وذلك للارتقاء بالأئمة ماديا واجتماعيًا وتحسين حياتهم المعيشية، لافتا أن الكادر يضمن وضع الأئمة والدعاة والعاملين تحت المحاسبة العادلة، بعد أن يحصلوا على حقهم فى مرتب يضمن لهم الكفاف.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اختيار الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة أوقاف الشرقية، ممثلا لقطاع مديريات الوجه البحرى ضمن اللجنة المشكلة لإنهاء كادر الأئمة بوزارة المالية.

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