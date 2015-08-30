أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميهايلوفيتش بعد الفوز: أشعر أن ميلان خسر.. الحارس لمس الكرة أكثر من الوسط

Google+ Print
ميهايلوفيتش بعد الفوز: أشعر أن ميلان خسر.. الحارس لمس الكرة أكثر من الوسط ميهايلوفيتش بعد الفوز: أشعر أن ميلان خسر.. الحارس لمس الكرة أكثر من الوسط

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قرر الحفاظ على مستقبل اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بعدما كادت مسيرته الكروية أن تنتهي بعد رحلته الاحترافية غير الناجحة بسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وتعاقد الزمالك مع اللاعب من النادي البرتغالي مقابل 650 ألف دولار على أن تتم إعارته للإسماعيلي الموسم الحالي.

وقال مرتضى خلال مؤتمر تقديم اللاعب عقب عودته للزمالك:"لشبونة كان قد اتخذ قرارا بعدم لعب شيكابالا الكرة مرة أخرى، لكنني رفضت ذبحه وحافظت على مستقبله، أعتقد أنه استوعب الدرس جيدا واعترف بخطأه في حق نفسه".

وأضاف "عائلة العدل بالإضافة إلى عمرو الجنايني تدخلوا لعودته، أحمد وأمير مرتضى أعاداه بعدما شعرت أنه يريد أن يتغير ووقفت بجانبه".

وأردف "قررت إعارة اللاعب للإسماعيلي حتى يشارك في المباريات. لقد وقفت بجواره خوفا على مستقبله على الرغم من الموقف الذي حدث معي في مباراة الاتحاد السكندري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع