الأرجنتيني إزيكييل بونسي يصل إيطاليا للانضمام إلى روما

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قرر الحفاظ على مستقبل اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا بعدما كادت مسيرته الكروية أن تنتهي بعد رحلته الاحترافية غير الناجحة بسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وتعاقد الزمالك مع اللاعب من النادي البرتغالي مقابل 650 ألف دولار على أن تتم إعارته للإسماعيلي الموسم الحالي.

وقال مرتضى خلال مؤتمر تقديم اللاعب عقب عودته للزمالك:"لشبونة كان قد اتخذ قرارا بعدم لعب شيكابالا الكرة مرة أخرى، لكنني رفضت ذبحه وحافظت على مستقبله، أعتقد أنه استوعب الدرس جيدا واعترف بخطأه في حق نفسه".

وأضاف "عائلة العدل بالإضافة إلى عمرو الجنايني تدخلوا لعودته، أحمد وأمير مرتضى أعاداه بعدما شعرت أنه يريد أن يتغير ووقفت بجانبه".

وأردف "قررت إعارة اللاعب للإسماعيلي حتى يشارك في المباريات. لقد وقفت بجواره خوفا على مستقبله على الرغم من الموقف الذي حدث معي في مباراة الاتحاد السكندري".