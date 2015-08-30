تصغير الثدي وتجميله بأحدث الطرق...

يعتبر الثدي من أكثر ملامح الجسد بروزاً؛ إذ زاد إقبال السيدات مؤخراً، على تكبير أثدائهن عبر الجراحات التجميلية للحصول على طلّة ملفتة. بينما تعاني بعض النساء ذوات الأثداء الكبيرة من ألمٍ مزمن في العنق والكتف والظَّهر، وصعوبة في العثور على ملابس ذات مقاس مناسب، والحرج في ارتداء الملابس الضيّقة ومن حالة نفور شكله البارز. لهذا تابعي تفاصيل عملية تصغير الثدي مع الخلطات الطبيعيّة المناسبة لـ تصغير الثدي .



هنالك علاجات عديدة لـ "تصغير الثدي" ومنها تقنية شفط الدهون بالموجات فوق الصوتية Ultrasound Liposuction، التي تعدّ الحل الأمثل لإعادة صياغة الشكل الخارجي للثدي وتزويده شكلاً متناسقا وجميلاً.

تعتبر هذه التقنية، عملية جديدة نوعاً ما في جراحات التجميل، حيث يتمّ فيها استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية الهزّاز لإذابة الدهون قبل شفطها، مما يزيد كفاءة وفاعلية الشفط وتصبح المنطقة المعالجة بالتالي أكثر تناسقاً وشكلها أكثر انسيابية، مما يضفي جمالاً أنثوياً على قوام المرأة بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في الشفط.

ومن مزايا تقنية الموجات فوق الصوتية صغر حجم الجرح الطبي، وعدم الحاجة للتخدير الكلي. وتستغرق العملية حوالي ساعة إلى ثلاث ساعات كحد أقصى وهي تسمح للمريضة بمغادرة المستشفى في نفس يوم العملية.

شد الثدي بعيداً عن العمليات الجراحية:

1- اتباع حمية غذاية والابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لتجنّب تراكم الدهون بالجسم.

2- المواظبة على أداء التمرينات الرياضية، وذلك بحمل أوزاناً وتحريكها يميناً ويساراً وإلى الأعلى والأسفل حتى تتحرّك عضلة الثدي، وللتخلّص من الدهون المتراكمة على هذه العضلة.

3- تنفّسي عميقاً ورافعي كتفيك عالياً، كرّري هذا التمرين 10 مرات أثناء النهار.

حاولي ممارسة هذه التمارين 3 مرات يومياً لمدة 10 دقائق للحصول على النتيجة المرجوة. إن ممارسة التمارين الرياضية بشكل عام وتحديداً التي تشد منطقة الصدر، تحافظ على بقاء الثدي مشدوداً.

4 وصفات طبيعية لــ "تصغير حجم الثدي":

الوصفة الأولى:

امزجي ملعقة كبيرة من اللبن، مع بيضة كاملة وملعقة صغيرة من زيت فيتامينE لتحصلي على مزيج متجانس. دلّكي صدرك بالمزيج لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية:

امزجي مقدار كوب من ماء الورد، مع كوب من خل التفاح. ضعي المزيج في مكعبات مخصّصة للثلج في الثلاجة. قومي بتمرير مكعب الثلج على كل ثدي مع التدليك بحركة دائرية. إن هذه الوصفة فعّالة جداً لشدّ وتصغير الصدر، حتى أنها تساعد على اخفاء الخطوط البيضاء الناتجة عن الحمل والولادة.

الوصفة الثالثة:

ابرشي ملعقة كبيرة من الزنجبيل (أو ملعقة بودرة من الزنجبيل) واغليها في كوبين من المياه. اتركيها لتبرد ثم دلّكي صدرك بها.

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