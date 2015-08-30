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في «التخابر مع قطر».. شاهد يٌرجح أن تكون خطة «إخلاء الإتحادية» سبب التسريب

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في «التخابر مع قطر».. شاهد يٌرجح أن تكون خطة «إخلاء الإتحادية» سبب التسريب في «التخابر مع قطر».. شاهد يٌرجح أن تكون خطة «إخلاء الإتحادية» سبب التسريب

محمد مرسي

رجًح “مصطفى طلعت الشافعي” أن يكون تسريب الوثائق المعدة بواسطة جهاز “المخابرات العامة “، والمرسلة للرئيس خلال فترة إخلاء مقر رئاسة الجمهورية و الوثائق بالإتحادية ونقلها لقصرعابدين مشيرًا إلى أن تلك الرسائل المضبوطة ضمن أحراز “التخابر مع قطر” كانت موجهة لمكتب رئيس الجمهورية وليست للديوان وأشار إلى أن مدير مكتب رئيس الجمهورية هو من كان يتولى عرض المكاتبات ويشرف على حفظها.

 

وتابع الشاهد الذي شغل منصب رئيس مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بأن مدير أمن الرئاسة حينها أبلغه بمضمون مذكرة الإخلاء، وأن رئيس الجمهورية آنذاك وافق على ذلك ، وأشار بأن الوثائق العسكرية الواردة للرئاسة يتم عرضها عبر قائد الحرس الجمهورية أو وزير الدفاع بنفسه إلا تلك الوثائق الواردة بإسم “مدير مكتب رئيس الجمهورية” مشددًا بأن من “الأحرص” حفظ الوثائق العسكرية بمقر تواجد قائد الحرس الجمهوري .

 

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