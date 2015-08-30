بلاغ يتهم “الفضالي” باستغلال جمعية الشبان المسلمين لدعاية سياسية

تلقى المكتب الفني للنيابة العامة، بلاغًا من الناشط رمضان الأقصري، يتهم فيه المنسق العام لتيار الاستقلال أحمد الفضالي، باستغلال جمعية الشبان المسلمين سياسيًا بالمخالفة للقانون، مطالبًا بعزلة من رئاسة مجلس ادارتها.

ادعى البلاغ المقيد برقم 15608 عرائض النائب العام لعام 2015، استغلال أحمد الفضالي، وهو رئيس حزب السلام الديمقراطي، لجمعية الشبان المسلمين في أعمال دعائية سياسية خاصة به، بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.

اعتبر “مقدم البلاغ” مايقوم به رئيس مجلس ادارة جمعية الشبان المسلمين، يحدث ارتباكا سياسيا ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، بالتحدي الصارخ للقانون بسبب استغلاله المقرات الخاصة بالجمعية ومقرها الرئيسي في شارع رمسيس، في أعمال سياسية حزبية، لصالح حزب السلام الديمقراطي الذي يترأسه.