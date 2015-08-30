راكب يخفى 1,5 كجم مشغولات ذهبية حول ساقيه بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة، الأحد، راكبا حاول تهريب 1,5 كجم مشغولات ذهبية حول ساقيه لدى عودته من تركيا وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى طلب التصالح وسداد الغرامات مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده .

وصرح عمر سعد مدير عام الجمارك، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول إشتبه صبحى ربيع مدير الحركة فى الراكب ” س . أ ” صاحب مكتب استيراد وتصدير وبتفتيش الراكب ذاتيا بإشراف فهمى علام مدير الجمرك وريمون غطاس مأمور الجمرك تبين وجود 6 أكياس حول ساقيه تحتوى على 1,5 كجم مشغولات ذهبية وأقر الراكب بمحاولته للتهريب وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى طلب التصالح وسداد الرسوم الجمركية والغرامات المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده .