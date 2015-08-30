أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

راكب يخفى 1,5 كجم مشغولات ذهبية حول ساقيه بمطار القاهرة

Google+ Print
أرشيفية

أرشيفية

ضبطت جمارك مطار القاهرة، الأحد، راكبا حاول تهريب 1,5 كجم مشغولات ذهبية حول ساقيه لدى عودته من تركيا وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى طلب التصالح وسداد الغرامات مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده .

وصرح عمر سعد مدير عام الجمارك، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة المصرية القادمة من إسطنبول إشتبه صبحى ربيع مدير الحركة فى الراكب ” س . أ ” صاحب مكتب استيراد وتصدير وبتفتيش الراكب ذاتيا بإشراف فهمى علام مدير الجمرك وريمون غطاس مأمور الجمرك تبين وجود 6 أكياس حول ساقيه تحتوى على 1,5 كجم مشغولات ذهبية وأقر الراكب بمحاولته للتهريب وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى طلب التصالح وسداد الرسوم الجمركية والغرامات المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده .

الذهب المضبوط

أكياس الذهب المضبوطة بالمطار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا