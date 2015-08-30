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ضبط 4500 كيلو سكر متلاعب فى تاريخ إنتاجها و3000 عبوة عصائر غير صالحة بسوهاج‎

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ضبط 4500 كيلو سكر متلاعب فى تاريخ إنتاجها و3000 عبوة عصائر غير صالحة بسوهاج‎ ضبط 4500 كيلو سكر متلاعب فى تاريخ إنتاجها و3000 عبوة عصائر غير صالحة بسوهاج‎

أرشيفية

تمكن قسم مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج من ضبط 4500 كيلو سكر باحد المتاجر بدائرة مركز دار السلام يقوم صاحبها بالتعبئة والتلاعب فى تواريخ الصلاحية الخاصة بها مما ينتج عنة تضليل للمستهلك .

تم تحرير محضر رقم8 92 8  جنح مركزدارالسلام تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة.

ومن ناحية آخرى قال أحمد فؤاد مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة أن مكتب مراقبة الأغذية تمكن أيضًا من ضبط 3000 عبوة مشروبات بها ألوان ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك ال​​آدمى،  وتم تحرير الكمية المضبوطة وتحرير محضر رقم 6265 جنح قسم شرطة جرجا.

 

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