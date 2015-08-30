دراسة: أدوية منع الحمل تخفف آلام النساء من التهاب المفاصل الروماتويدى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون ألمان، أن وسائل منع الحمل عن طريق الفم قد تخفف الألم، وتحسن الأداء للنساء مع التهاب المفاصل الروماتويدى.

ووجد الباحثون عبر الدراسة التى شملت على 273 امرأة تتراوح أعمارهن من 20 إلى 60 عاماً، أن التهاب المفاصل الروماتويدى انخفض تأثيره مع النساء اللاتى يتعاطين حبوب منع الحمل عن طريق الفم خلال العامين الأولين من التهاب المفاصل.

وأوضح الباحثون أن التهاب المفاصل الروماتويدى هو اضطراب المناعة الذاتية الذى يهاجم المفاصل، مما يؤدى إلى ألم وتورم، ويؤثر على حوالى 1.3 مليون شخص فى الولايات المتحدة، وهذا ما يقرب من 75 فى المئة من النساء، وفقا للكلية الأميركية لأمراض الروماتيزم.

وأضاف الدكتور وسيم مير، أستاذ الروماتيزم فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك، أن التأثير المفيد من وسائل منع الحمل عن طريق الفم قد يكون راجعا إلى زيادة مستويات هرمون الإستروجين، والتى قد يكون لها تأثير إيجابى على الحالة المزاجية وتقليل التهاب المفاصل الروماتويدى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".