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ما عفريت إلا بنى آدم.. لو بتخاف من الضلمة 7 نصائح تخلصك من المشكلة

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ما عفريت إلا بنى آدم.. لو بتخاف من الضلمة 7 نصائح تخلصك من المشكلة ما عفريت إلا بنى آدم.. لو بتخاف من الضلمة 7 نصائح تخلصك من المشكلة
الخوف من الضلمة، أحد أهم المخاوف الطفولية التى لا يتخلى عنها الكثيرون حتى الكبر، فيظن البعض أن تلك المخاوف تنحصر فى الأطفال، إلا أن هناك رهبًا حقيقيًا وفوبيا من الظلام يعانى منها بعض البالغين دون مبالغة.

الدكتور محمد عادل أخصائى النفسية أكد أن الخوف من الظلام فوبيا تختلف حدتها من شخص إلى آخر، ومن مرحلة عمرية لآخرى، ما يجعل البعض الأطفال الصغار دون البعض الآخر يخاف الظلمة، وكذبك بعض البالغين.


>ونحن هنا نقدم النصائح للتغلب على الخوف من الظلام، لأولئك القادرين على تطبيقها، ولعل الأطفال فى المراحل العمرية المتقدمة وفوق سن الـ6 سنوات، قد يتمكنون من الاستفادة منها:

- اترك شعاعًا من الضوء ينفذ إلى غرفة النوم عند نومك، وتدريجيًا خففه حتى تعتاد الظلام دون خوف
>- إذا حولت تفكيرك عن الخوف فلن تهاب الظلام، واشغل تفكيرك وتركيزك بأفكار إيجابية، كتذكر الشاطئ الهادئ الذى تعشقه، لأو تفكر فى أبيك الذى لشتقت إليه وموقف ضاحك بينكما
>- ابتعد عن التخيلات المرعبة، ولا تترك لعقلك المجال التمادى فيها، بل اقطعها فى الحال
>- عند النوم لا تتناول طعامًا ثقيلاً
>- اهتم بممارسة الرياضة خلال اليوم
>- اهتم بشعائرك الدينية وأدائها على أكمل وجه
>- الهدوء والتحكم فى الغضب والاسترخاء واليوجا والتمارين الخاصة بتلك الرياضات الذهنية مفيدة للغاية

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مصر 365