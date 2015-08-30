أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بعد طول غياب.. "افتح يا سمسم" قريباً على قناة الإمارات

Google+ Print
بعد طول غياب.. "افتح يا سمسم" قريباً على قناة الإمارات بعد طول غياب.. "افتح يا سمسم" قريباً على قناة الإمارات

نشرت قناة الإمارات على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من البرنامج التعليمي والترفيهي "افتح يا سمسم" وعلقت :"افتح يا سمسم قريباً على قناة الإمارات."

وأعلن البرنامج الذي يستهدف الأطفال العرب بين عمر الرابعة والسادسة، عن إصدار مجموعة وسائل تعليمية غنية ومسلية تم تطويرها بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم. وتم اعتماد هذه المجموعة المبتكرة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب التربية العربي لدول الخليج ليتم توزيعها حصرياً على المعلمين والعاملين في المجال التربوي في مدارس دول الخليج بالتزامن مع موسم «العودة إلى المدارس» في شهر سبتمبر المقبل. فيما سيتم توزيع مجموعة الوسائل التعليمية على أكثر من 10 آلاف معلم ومدير مدرسة إضافة إلى توفير نسخة مخصصة للاستخدام العام في المكتبة.

ويعود "افتح يا سمسم" بعد غياب أكثر من 25 عاماً بحلة وأفكار عصرية في الأسلوب التعليمي والشخصيات، المتناسبة مع عقلية طفل اليوم الذي يعيش وفق أسلوب مغاير عما كان عليه، مع تطور منهج وسرعة الحياة الحديثة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو