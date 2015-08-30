بعد طول غياب.. "افتح يا سمسم" قريباً على قناة الإمارات

نشرت قناة الإمارات على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من البرنامج التعليمي والترفيهي "افتح يا سمسم" وعلقت :"افتح يا سمسم قريباً على قناة الإمارات."

وأعلن البرنامج الذي يستهدف الأطفال العرب بين عمر الرابعة والسادسة، عن إصدار مجموعة وسائل تعليمية غنية ومسلية تم تطويرها بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم. وتم اعتماد هذه المجموعة المبتكرة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب التربية العربي لدول الخليج ليتم توزيعها حصرياً على المعلمين والعاملين في المجال التربوي في مدارس دول الخليج بالتزامن مع موسم «العودة إلى المدارس» في شهر سبتمبر المقبل. فيما سيتم توزيع مجموعة الوسائل التعليمية على أكثر من 10 آلاف معلم ومدير مدرسة إضافة إلى توفير نسخة مخصصة للاستخدام العام في المكتبة.

ويعود "افتح يا سمسم" بعد غياب أكثر من 25 عاماً بحلة وأفكار عصرية في الأسلوب التعليمي والشخصيات، المتناسبة مع عقلية طفل اليوم الذي يعيش وفق أسلوب مغاير عما كان عليه، مع تطور منهج وسرعة الحياة الحديثة.

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