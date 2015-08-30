خليجي يفشل في سرقة مركبة يوم خروجه من السجن

اقدم شاب خليجي يبلغ من العمر19 عاما في الشروع في الانتحار وذلك بعد فشله في سرقة مركبة خاصة عندما ضبطته الشرطة متلبسا وصادف ذلك اليوم خروجه من السجن بعد ان اكمل تنفيذ عقوبة السجن 3 اشهر في قضية سرقة اخرى.

وتعود تفاصيل القضية بقيام شاب خليجي الجنسية يوم خروجه من ادارة المنشآت الاصلاحية والعقابية في عجمان وتخطيطه لسرقة مركبة واقدم على تنفيذ مخططه الا ان رجال التحريات والبحث الجنائي كانوا له بالمرصاد.

ولم ينتظر المتهم اياما بعد خروجه من السجن بل في نفس يوم خروجه من السجن ضبط مرة اخرى وتمت احالته الى احد مراكز الشرطة في عجمان وهو داخل التوقيف حاول الانتحار وذلك بتكسير ارضية الغرفة وتناول قطع من البلاط، الا ان الموقوفين معه صاحوا وطلبوا من الشرطة محاولة منعه وانقاذه.

وعلى الفور تدخل رجال الشرطة وتم اسعافه ونقله الى مستشفى الشيخ خليفة وتلقى العلاج اللازم وتم استخراج قطعة بلاط من بلعومه كادت تسد مجرى التنفس، وقامت الشرطة بتسجيل الواقعة وفتح قضية اخرى وهي الشروع في الانتحار الى جانب السرقة.

> وافاد المتهم في تحقيقات النيابة العامة بانه حاول الانتحار لفشله في السرقة وعودته الى الحبس في نفس اليوم الذي خرج فيه من ادارة المنشآت الاصلاحية والعقابية في عجمان.