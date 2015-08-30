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مقترح لحصول “طالبة صفر الثانوية” على شهادتها من إحدى سفارات الدول الآخرى

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الطالبة مريم ملاك الملقبة بـ"طالبة صفر الثانوية العامة"

الطالبة مريم ملاك الملقبة بـ”طالبة صفر الثانوية العامة”

تقدم سامح عبود المحامي والكاتب، باقتراح بشأن الطالبة مريم ملاك الملقبة بـ”طالبة صفر الثانوية العامة”، حيث اقترح أن تقدم للحصول على شهادة الثانوية أو مايعادلها عبرسفارة أي دولة آخرى غير ماأسماهم بـ”البلاد المحترمة”.

وطرح عبود اقتراحه، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب: “بقترح على فتاة الصفر المتفوقة أنها تدى شلوت لنظام التعليم المصري ووزارة التربية والتعليم ولا تزعل نفسها.. ما فيش حاجة تستاهل تزعل عليها ولا دى دولة تستحق أن حد يطالبها بحاجة ولا يرفع عليها دعوى ولا يعبرها لأن الفساد مش بس فى وزارة التعليم لا ده فى القضاء كمان ومش محتمل تاخد حقها حتى لو عادت السنة .. اقتراحي المحدد إنها طالما هي شاطرة ومتفوقة تقدم لامتحان للحصول على شهادة الثانوية أو ما يعادلها عبر إحدى سفارات البلاد المحترمة أو بالمراسلة، وإذا كانت فقيرة أو تنقصها بعض الدراسات فعلى الشخصيات والمنظمات المتعاطفة معها أن تكتتب ماليا لمساعدتها بشتى الطرق وتقول لوزير التعليم طز فى شهادتك التافهة التى لا تساوى أى شىء”.

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وعقب الفقيه الدستوري نور فرحات، على الاقتراح، بطرح عدد من الاقتراحات الآخرى لتنفيذه، ذكرها عبر صفحته بـ”فيس بوك”، قائلاً: “بمناسبة اقتراح سامح عبود بخصوص حملة اكتتاب لتعليم مريم تعليمًا أجنبيًا .. اقترح الخطوات التالية : ١- أن تنشر على النت نتيجة مريم فى السنوات السابقة للتاكد من تفوقها، ٢- أن تتم مخاطبة مؤسسات رجال الأعمال المخصصة لتشجيع التعليم المتميز ( القلعة وساويرس) لتغطية النفقات، ٣- أن يتم البحث عن نظم التعليم الأجنبى فى مصر ( أقصد بالأجنبى الخاضع لولاية وإشراف مؤسسات تعليمية دولية معترف بها مثل ال BRITISH COUNCI، ٤- فى حالة امتناع مؤسسات التمويل المصرية عن التمويل ( وهو زهيد) يتم فتح باب المساهمة التطوعية ويشرفنى أن أكون من المساهمين .. وشكرا”.

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يذكر أن آخر تطوارات قضية “طالبة صفر الثانوية العامة كانت بإعلان مصلحة الطب الشرعي، أمس، تقريرها في شأن القضية، حيث كشف التقرير أن الخطوط الواردة بأوراق إجابات الامتحانات الخاصة بها، تتطابق تماما مع خط يد الطالبة المذكور.

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