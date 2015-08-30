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طرح أرض نادي منتخب السويس بالمزاد العلني

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طرح أرض نادي منتخب السويس بالمزاد العلني طرح أرض نادي منتخب السويس بالمزاد العلني

جانب من الاجتماع

أعلن ديوان عام محافظة السويس عن موافقت اللجنة العليا للاستثمارعن طرح أرض نادي كاملة في مزايدة علنية عامة علي المستثمرين طبقًا للشروط التي تحددها المحافظة.

أضاف بيان صادر من الديوان العام أن اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة السويس عقدت اليوم إجتماعها برئاسة اللواء العربي السروي محافظة السويس وبحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام لمحافظة السويس ونشأت البارودي السكرتير العام المساعد، وسعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة، والمهندس اسماعيل بدرة رئيس نادي منتخب السويس، ويوسف عثمان عضو مجلس إدارة نادي منتخب السويس لاتخاذ القرار النهائي لطرح أرض نادي المنتخب بالمزاد العلنى.

وتم التأكيد على أن يكون عائد الاستثمار لدعم الأنشطة الرياضية بمحافظة السويس ومنها نادي منتخب السويس طبقًا للموافقة السابقة الصادرة من مجلس الوزراء .

حضر إجتماع اللجنة هشام جابر مدير عام المالية والإدارية والمهندسة سمية عبد الفتاح مدير عام التخطيط العمراني وفلة حسن مدير الأملاك، وإبراهيم عبد الشافي مدير الاستثمار، ومحمد سعد مدير إدارة الأداء الرياضي بالشباب والرياضة و سيدة شرقاوى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وأعضاء لجنة الاستثمار.

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