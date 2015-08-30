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وفد اقتصادي ألماني يزور مصر لبحث سبل توسيع الاستثمار

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وفد اقتصادي ألماني يزور مصر لبحث سبل توسيع الاستثمار وفد اقتصادي ألماني يزور مصر لبحث سبل توسيع الاستثمار

الدكتور محمد حجازى، السفير المصرى فى ألمانيا

قال الدكتور محمد حجازى، السفير المصرى فى ألمانيا، اليوم الأحد، بأن وفدا اقتصاديا ألمانيا كبيرا سيزور خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر المقبل، لاستكشاف فرص جديدة لتوسيع التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر.

 وأوضح حجازى أن النائب رامزاور، رئيس غرفة الصناعة فى البرلمان الألمانى “البوندستاج”، والذى يشغل فى نفس الوقت منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية فى برلين، سيقود وفد عالى المستوى من ممثلى كبرى الشركات الألمانية لزيارة مصر، ويضم الوفد 35 من ممثلى 28 شركة ومؤسسة تمويلية ألمانية بالإضافة لأعضاء الغرفة وأمينها العام، ويضم أيضا جمعية رجال الأعمال الألمانية الإفريقية.

وقال “إن الزيارة تأتى ترجمة مباشرة للنجاح الكبير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرلين خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو الماضى، والزخم غير المسبوق الذى أحدثته فى مسار العلاقات الثنائية، وانعكاسا للآثار المهمة للمنتدى الاقتصادى المشترك لرجال الأعمال وللدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة المٌنعقدين خلال فعاليات الزيارة الرئاسية”.

وأضاف “إن أبرز الشركات المشاركة هى BAUER للإنشاءات العملاقة المتعلقة بالبينة التحتية، وDEA للبترول والغاز، وDorsch Holdingللاستشارات والهندسة والتى تعتزم المساهمة فى إنشاء مشروع سكنى عملاق فى مدينة السادس من أكتوبر، وGAUFF للهندسة والإنشاءات، والتى تناقش توقيع عقود لعمل البنية الأساسية اللازمة لمشروعات الطاقة الشمسية”.

أ ش أ

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