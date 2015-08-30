إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

تلقي اللواء أحمد ابو الفتوح، مدير أمن سوهاج، اخطاًر من مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة ببندر طما بالإنتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من :- طرف أول رشا خ سن 16 طالبة مصابة ” بكدمة وتورم بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج “، محمد خ سن 21 عامل مصاباً ” بسحجات بالبطن “، طرف ثان أشرف م سن 51 عامل مصاباً ” بكسر بالأسنان الأمامية وسحجات بالوجه “؛ سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابات كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 12119 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.