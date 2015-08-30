محكمة جنح سوهاج تجدد حبس متهم 15 يومًا للتزوير في محضر رسمي

قررت محكمة جنح مركز سوهاج تجديد حبس المتهم محمود – أ عامل 30 سنة، 15 يوما على ذمة التحقيق لإتهامه بالتزوير فى محضر رسمى.

بدأت الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم فى أحد الكمائن للاشتباه فيه، وتم عرضه على نيابة مركز سوهاج والتى أمرت بحبسه 4 أيام، وبعد الانتهاء من أقوال المتهم قام بالتوقيع على المحضر باسم آخر يدعى توفيق طبقا لبطاقة مزورة كانت بحوزته، وتبين انه قام بالتزوير فى محضر رسمى، حيث إنه قام باستخراج بطاقة اخرى باسم توفيق، إلا أن النيابة اكتشفت واقعة التزوير، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يومًا.