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دفاع متهم قاصر في “أحداث العدوة” يطالب بإحالته لمحكمة الطفل

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دفاع متهم قاصر في “أحداث العدوة” يطالب بإحالته لمحكمة الطفل دفاع متهم قاصر في “أحداث العدوة” يطالب بإحالته لمحكمة الطفل

أرشيفية

طالب دفاع المتهم رقم 22 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث العدوة، من هيئة محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال عبد القادر، والمنعقدة فى معهد أمناء الشرطة إخلاء سبيل موكله لأنه لم يتجاوز 18 عاما ، وإحالته لمحكمة الطفل لعدم إختصاص الجنايات فى نظر محاكمته وقدم لهيئة المحكمة مايثبت سن المتهم، وذلك أمام هيئة محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار جمال عبد القادر، والمنعقدة فى معهد أمناء الشرطة.

وشهدت مدينة العدوة بالمنيا، أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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