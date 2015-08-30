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تعليم أسيوط : بدء التعاقد مع ٨٦٢ معلم مساعد فى مختلف التخصصات

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تعليم أسيوط : بدء التعاقد مع ٨٦٢ معلم مساعد فى مختلف التخصصات تعليم أسيوط : بدء التعاقد مع ٨٦٢ معلم مساعد فى مختلف التخصصات

أرشيفية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بأسيوط فى بيان لها؛ أنها بدأت من الأربعاء الماضي 26-8 فى استلام أوراق تعيين المعلمين الجدد ويستمر حتى الخميس 3-9-2015.

وأشارت هدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط؛ أن نصيب أسيوط من مسابقة الـ30ألف معلم بلغ 862 معلم مساعد فى 7تخصصات هى “لغة عربية ،لغة إنجليزية ، لغة ألمانية ، رياضيات ، رياض أطفال، علوم ، معلم مساعد فصل “مشيرة إلى أنه عقب توقيع المعلم على العقد يحصل على إستمارة يتقدم بها للأكاديمية المهنية للمعلم يوم 6-9 لتلقية التدريب بها لمدة أسيوع وذلك تمهيدًا لاستلام العمل.

وأضافت هدى أن ساعات العمل التى يتم فيها تلقى أوراق المتقدمين غير محددة مشيرة إلى أنه فى اليوم الأول والثانى إستمر العمل فى إستلام الأوراق حتى الثامنة مساءا وفي يوم الجمعة تم تسجيل أكثر من 400 متعاقد على موقع المديرية.

ومن جانبه أكد عبد الفتاح أبو شامة على أنه أعطى تعليمات مشددة بضرورة التعامل المرن مع المتعاقدين مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة تذليل أي عقوبات قد تقف أمام أى متعاقد مادامت فى الإطار القانوني.

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