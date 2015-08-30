الشاهد في قضية التخابر : الهواتف العالية القدرات ظلت محظورة داخل القصر الرئاسى حتى حكم مرسى

قال مصطفى طلعت الشافعي رئيس مكتب رئيس ديوان الجمهورية السابق، في شهادته إن الهواتف المحمولة ذات القدرات العالية ظل محظوراً دخولها مقرات رئاسة الجمهورية حتى حكم الرئيس المعزول “محمد مرسي” الذي تم إصدار قرار بالسماح بدخول الهواتف وهو القرار الذي أبدى الشاهد عدم معرفته بماهية مصدره .

وعن إجراءات تفتيش الداخلين بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات لافتاً الى عدم وجود “تفيتش ذاتي” لافتاً الى ان كبار المسئولين ومنهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية و مدير مكتب رئيس الجمهورية و سكرتير رئيس الجمهورية ومساعدوه لم يكونوا يخضعوا للتفتيش .

وأصر الشاهد بأن “الصيرفي” المتهم الثالث في القضية – سكرتير الرئيس المعزول- لم يكن من كبار المسئولين الذين يتم إستثنائهم من التفتيش .