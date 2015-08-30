ننشر أسماء 16 مصابًا بحادث انقلاب سيارة بترعة الإبراهيميه بأسيوط‎

أُصيب 16 شخص فى حادث أنقلاب سيارة ميكروباص اليوم بجوار ترعة الإبراهيميه بطريق”أسيوط-القاهرة الزراعي.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز القوصية يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط القاهرة الزراعى ووقع إصابات.

وبالإنتقال والإسعاف والدفاع المدنى تبين ” إنقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم “1254 ى ط ا”بجوار ترعة الإبراهيميه بطريق أسيوط القاهرة الزراعى وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة بالطريق ونتيجة للسرعة الزائدة إنفجر إطارها الأمامى وإنقلبت بالركاب”.

> ونجم الحادث عن إصابة كلًا من “تحيه محمد شحاته 40 سنه، محمد سيد محمد 40 سنه، فوزى عبد الباقى 50 سنه، رفعت عبد المحسن 40 سنه، أمل جلال 22 سنه، محمود صفوت 35 سنه، عبد الله فرج محمد 40 سنه، مايسة أحمد قطب 47 سنه، زينب جلال محمود 25 سنه، أسماء زكى جلال 30 سنه، فاطمة فهمى محمد 40 سنه، زمزم عطا محمد 40 سنه، أنوار محمد محمد 35 سنه، مجاهد رفعت 35 سنه، صالح محمد 33 سنه، رباب جلال 28 سنه، “.

وتم نقل9 مصابين إلى مستشفى القوصية المركزي و 7 مصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي .