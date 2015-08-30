وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط: سلمنا وزارة المالية بيانات “كادر الدعاة”‎

عقد الشيخ محمد العجمي،وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وممثل مديريات الوجه القبلي ،في لجنة أعداد كادر الدعاة،اليوم الأحد، اجتماعا مع أئمة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف أسيوط، لمناقشة كادر الدعاة.

وأكد الشيخ محمد العجمي، ممثل مديريات الوجه القبلي، في لجنة أعداد كادر الدعاة،أن الوزارة أدت ما عليها وسلمت كافة البيانات الخاصة بالكادر ،لوزارة المالية ، مشيرا إلى أن كادر الدعاة يسير في اتجاه الصحيح نحو التنفيذ.

وأوضح الشيخ محمد العجمي، ان وزير الأوقاف لا يدخر جهدا في رفع المستوي المادي و المعنوي للأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف ، والارتقاء بهم في حياه كريمة، ليقوموا بواجبهم نحو بلادهم مصر الحبيبة ، في نشر وسطية الإسلام ، والتصدي للأفكار الهدامة والمتطرفة.

ورفض الشيخ محمد عبدالستار، في كلمة نيابة عن أئمة الأوقاف بأسيوط ،المزايدة على “كادر الدعاة” مؤكدا أن وزير الأوقاف أكد مرارا وتكرار على أهتمامه بالأئمة والدعوة في مصر.