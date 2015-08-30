المرصد السورى: تنظيم داعش أعدم 90 شخصا خلال الشهر الماضى

أعدم تنظيم داعش اكثر من 90 شخصا، ثلثهم من المدنيين، خلال الشهر الماضى فى سوريا التى تمزقها الحرب، وفقا لما اعلنه المرصد السورى لحقوق الانسان الاحد.

واشار المصدر الى اعدام 32 مدنيا من اصل 91 شخصا بتهمة ارتكاب "جرائم" فى المناطق التى يسيطر عليها التنظيم المتطرف بين 29 يوليو و29 اغسطس.

وتضمن العدد عناصر فى التنظيم واعضاء من المعارضة والموالين للرئيس بشار الاسد، فالسحر والمثلية الجنسية والعمل مع التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى العراق وسوريا بين "الجرائم" التى يعاقب عليها التنظيم بالاعدام.

ومنذ اعلانه "الخلافة" فى يونيو عام 2014، اجتاح التنظيم سوريا، واستولى على مساحات شاسعة فى محافظات حماه وحمص فى وسط البلاد والحسكة ودير الزور فى شرق البلاد، والرقة وحلب شمالا.

وبحسب المرصد، ومقره بريطانيا، ارتفع الى 3156 عدد الاشخاص الذين اعدمهم التنظيم المتطرف فى سوريا منذ اعلان الخلافة، بينهم 1841 مدنيا.