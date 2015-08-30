محافظ سوهاج يكلف أحمد شاكر للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحى غرب

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم، قرارا برقم 858 لسنة 2015م يقضى بندب حسام محمدين مهران رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج للعمل بديوان عام المحافظة فى إحدى الوظائف التى تناسب درجته المالية .

وقرر تكليف أحمد شاكر عبد الخالق نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج .

وأكد المحافظ على أهمية ضخ دماء جديدة للعمل فى المحليات، وأنه لا مجال لأى تقصير فى الفترة القادمة والعمل من أجل خدمة ورفاهية المواطن السوهاجى، مشددا على الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخالفات حفاظا على المظهر الحضارى للمحافظة .

>