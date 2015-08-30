40 سفينة تعبر قناة السويس منها 22 سفينة فى القناة الجديدة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قناة السويس، عن عبور40 سفينة اليوم الأحد، قناة السويس بحمولة قدرها 2مليون و766 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، منها 18 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها مليون و117 ألف طن، و22 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها مليون و650 ألف طن.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور18 سفينة بحمولة قدرها مليون و117 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية EDIH MAERSK بحمولة قدرها 171 ألف طن قادمة المغرب ومتجهة إلى ميناء كولمبوا.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و650 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنيماركية MEVTE MERASK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى ألمانيا.