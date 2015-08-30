جنوب الوادى تشارك بفعاليات أسبوع شباب الجامعات بقناة السويس

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة ستشارك بفعاليات أسبوع شباب الجامعات، الذى يقام خلال الفترة 12 إلى 17 سبتمبر المقبل بجامعة قناة السويس، بالعديد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستشارك فى النشاط الرياضى فى منافسات العاب الكرة الطائرة والسلة واليد وألعاب القوى للطلاب وتنس الطاولة طلاب وطالبات، كما تشارك الجامعة فى مسابقة ذوى الاحتياجات الخاصة فى السباحة وتنس الطاولة ورفع الأثقال.

وأشار إلى المشاركة فى النشاط الاجتماعى فى مجالات الشطرنج والطالب المثالى والطالبة المثالية والعمل الاجتماعى وفى النشاط الثقافى تشارك الجامعة فى أنشطة حفظ القرآن الكريم ومسابقة الثقافة الإسلامية ودورى المعلومات ومجلات الحائط والشعر الفصحى والعامى والمراسل التليفزيونى وفى النشاط العلمى فى مجال افضل ابتكار وفى النشاط الفنى فى الكورال والموسيقى والفنون الشعبية.