وصول 67 ألفا و387 طن فحم لميناء السخنة

صرح الربان أشرف المغنى، مدير عام ميناء السخنة، بأنه تم رفع درجة الاستعداد بالميناء اليوم لاستقبال سفينة الفحم "فو مينج" وعلى متنها 67 ألفا و387 طنا، قادمة من جنوب أفريقيا، والواردة لصالح شركة السويس للأسمنت كوقود بديل، وذلك بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة على دخول الشحنة ووجود ممثل عن الجهاز لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

وأضاف المغنى فى بيان إعلامى صادر من هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم أخذ الاحتياطات اللازمة وإلزام الشركة المسئولة عن أعمال التفريغ باتباع معايير واشتراطات واستخدام الفحم طبقًا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وذلك بالالتزام بضرورة تواجد فرش من المشمع على مكان تخزين الفحم على الساحة الخلفية للرصيف والتى تبعد مساحة 35 مترًا من هامة الرصيف وأن لا يزيد ارتفاع أسوار ساحة التخزين عن 2 متر أعلى كومة التخزين مع مراعاة تجهيزات صرف لمياه الترذيذ الزائدة فى الساحة.

على جانب آخر، يتم الالتزام بالحمولات المقررة للشاحنات مع أحكام غلق صناديق الشاحنات قبل التحرك والالتزام بنظافة الطرق المؤدية من وإلى بوابة الميناء.

كما يتم وضع مشمع واقٍ ممتد من السفينة حتى الرصيف حفاظًا على هامة الرصيف ومنع سقوط الفحم بالبحر وكذا الالتزام بالسرعات القانونية لتحرك الشاحنات داخل الميناء.

وأكد الربان المغنى، أنه فى حالة عدم الالتزام بالضوابط البيئية يتم إيقاف أعمال التفريغ وإلزام الشركة بالغرامات المقررة.



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