جامعة بنى سويف تنظم مؤتمر "الصحة بين التغذية والعلاج"

نظمت كلية الصيدلة جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، المؤتمر الدولى الأول تحت عنوان "الصحة بين التغذية والعلاج" بمركز المؤتمرات بكورنيش النيل ببنى سويف.

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة للتواصل والتفاعل بين الباحثين والأكاديميين ومسئولى الصناعة فى مصر وخارجها، ومناقشة التقنيات الحديثة فى العلاج ومدى تأثير الغذاء والأدوية على صحة الإنسان. حيث تعد كلية الصيدلة إحدى الكليات الهامة فهى تمثل مستقبل جامعة بنى سويف بما تمتلكه من كوادر علمية وبحثية، مشيرًا إلى أن الكلية تعد إحدى الكليات التى تعمل ضمن منظومة القطاع الطبى لخدمة المجتمع، وإن هذا المؤتمر يمثل حراكا بحثيا هاما، مشيرا إلى أهمية تفعيل توصيات المؤتمر.



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