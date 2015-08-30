مذيع روما لـ في الجول: هذه نصيحتي لصلاح قبل مواجهة يوفنتوس.. وأنتظر إبعاد جيرفينيو

يرى المعلق الإيطالي الشهير كارلو زامبا أن وجود النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لروما سيكون أمر هام للغاية أمام يوفنتوس وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم الساعة 6 بتوقيت القاهرة في الاسبوع الثاني من الكالتشيو.

المعلق المعروف عنه عشقه الجنوني لروما تحدث لـFilGoal.com عن البداية السيئة لروما أمام فيرونا في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وعن رؤيته لمباراة يوفنتوس اليوم.

وقال زامبا: "روما لعب بشكل سيء في مباراة فيرونا. كان بإمكانه أن يكون أفضل بكل تأكيد".

وتابع "إيقاع غريب لم يتحسن إلا بعد تسجيل هدف التعادل. الفريق يحتاج إلى مدافع آخر قبل غلق سوق الانتقالات. لكن الخسارة الحقيقية لنا هذه الأيام هي ستروتمان، أتمنى أن أراه يلعب معنا مجدداً".

وعن مدرب الفريق رودي جارسيا أضاف زامبا:"المدير الفني يجب أن يضيف قيمة أكبر للفريق، من غير المعقول أن يستمر روما بالاعتماد على جيرفينيو".

وأكمل "في السابق كان مهما. لكن الآن أعتقد أن خط الهجوم يجب أن يتواجد به صلاح ودزيكو ومن بعدهم يأتي فالكي الذي يساعد كثيراً في الدفاع".

أما عن صلاح فوجه زامبا نصيحة خاصة له عبارة عن وجهة نظر تكتيكية متعلقة بالنجم المصري فيما يخص مركزه في الملعب في مباراة يوفنتوس.

وأكمل زامبا "صلاح أظهر بعض الأشياء الإيجابية في مباراة فيرونا لكن المحصلة النهائية لم تكن جيدة بالنسبة له شأنه شأن البقية، برأيي يجب أن ينضم صلاح إلى دزيكو داخل منطقة الجزاء أمام يوفنتوس، سيكون شديد الأهمية لنا في المباراة فهو لاعب رائع".