جامعة بني سويف تعقد المؤتمر الدولي الأول لكلية الصيدلة بعنوان “الصحة بين التغذية والعلاج”‎

تحت رعاية الدكتورأمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف ، نظمت كلية الصيدلة المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان “الصحة بين التغذية والعلاج” بمركز المؤتمرات بحضور علاء عبد الحليم، نائب رئيس الجامعـه، والمشرف علي كلية الصيدلة، طريف شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، خالد الشيمي، أمين عام المؤتمر،شهيرة المنشاوي، مقرر المؤتمر ، شيرين اسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق التنمية والعلوم.

وأكد لطفي، رئيس الجامعة، ورئيس المؤتمر ان المؤتمر يهدف الى خلق بيئه للتواصل والتفاعل بين الباحثين والأكاديميين ومسئولى الصناعه فى مصر وخارجها ومناقشه التقنيات الحديثه فى العلاج ومدى تأثير الغذاء والأدويه على صحه الإنسان. حيث تعد كلية الصيدلة احدي الكليات الهامة فهي تمثل مستقبل جامعة بني سويف بما تمتلكه من كوادر علمية وبحثية مشيرا الي ان الكلية تعد احدي الكليات التي تعمل ضمن منظومة القطاع الطبي لخدمة المجتمع وان هذا المؤتمر يمثل حراك بحثي هام مشيرا الي أهمية تفعيل توصيات المؤتمر.

> كما اشار عبد الحليم، نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي كلية الصيدلة، إلي ان الجامعة في عهد رئيس الجامعة تشهد انجازات غير مسبوقة حيث حقق اكثر من 100% من برنامحه الانتخابي والدليل علي ذلك إنشاء الكليات الجديدة ومنها كليات غير مسبوقة في تاريخ الجامعات المصرية مثل كلية العلوم الصحية التطبيقية وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

وتتمثل محاور المؤتمر في عدد من المحاور منها محور البحوث الطبية الحيوية ويضم الفارماكولوجى والكيمياء الحيويه والميكروبيولوجى محور الصيدلة الصناعية والصيدلة الإكلينيكية.

> واشار شوقي، نائب رئيس الجامعة، لشئون الدراسات العليا والبحوث إلي ان الجامعة سوف تقدم منح بحثية حول البحوث ذات الشراكة الدولية مشيرا الي ضرورة عقد تحالف علمي بين كليات الصيدلة حول دور البحث العلمي في تفعيل صناعة الدواء في مصر خاصة وان كلية الصيدلة بجامعة بني سويف تمتلك كوادر بحثية الي جانب القيادات الإدارية الواعية.

بينما أكد الشيمي، أستاذ العقاقير، وأمين عام المؤتمر، أن فكرة المؤتمر بدأت منذ عام تقريبا وان جميع اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية اشتركوا في إعداده وتنظيمه مضيفا ان جامعة بني سويف في عهد ا.د أمين لطفي هي الجامعة الوحيدة علي مستوي الجامعات المصرية التي لديها 7 كليات تخدم القطاع الطبي.