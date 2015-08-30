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إليسا تسخر من أصحاب الوزن الثقيل بصورة عبر “تويتر”

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الصورة التي نشرتها عبر “تويتر”

سخرت الفنانة اللبنانية إليسا من الأشخاص ذوي الوزن الثقيل، حيث نشرت صورة عبر حسابها بـ”تويتر” تظهر شخصًا بدينًا يركب أحد الخيول.

وعبر حسابها بـ”تويتر”، كتبت إليسا تغريدة قائلة: “من يعتقد أنه يقضي يومُا سيئًا..ينظر إلى هذا الحصان”، ”when u think u re having a bad day..think about this horse”

 

إليسا بدينة كما صورها المصور المصري

إليسا بدينة كما صورها المصور المصري

وقام مصوّر مصري يدعى “طارق” في مايو الماضي بتعديل صور بعض الفنانين العرب وإظهارهم بدناء ، حيث نشر مجموعة من الصور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وقد إنتشرت هذه الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ونالت إعجابا كبير من قبل المتابعين حيث ظهر بعض من الفنانين بدناء وكانت إليسا أحد هؤلاء الفنانين.

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يذكر أنه في مارس الماضي، طالب خبراء بريطانيون بأن يتم التعامل مع السخرية من الأشخاص البدناء بشكل جدي مثلما يتم التعامل مع العنصرية أو التمييز على أساس الجنس، وقالت خبيرة البدانة الدكتورة سارة جاكسون إنه يتعين على القانون أن يحمي ضد التمييز على أساس الوزن على نفس النحو الذي يحظر فيه التمييز بين الأشخاص بناء على السن أو الجنس أو العرق، وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الدكتورة جاكسون أدلت بهذا التصريح بعدما أجرت دراستين بشأن التأثيرات الجسدية والنفسية للتمييز ضد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

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