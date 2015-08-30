ضبط 55 طن دقيق غير مطابق للمواصفات فى المنيا

قامت حملة من مديرية الصحة بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين ، بالتحفظ على 55 طن دقيق غير مطابق للمواصفات القياسية بمستودع تابع لإدارة مطاى التموينية. وكانت العينات التى تم تحليلها من الدقيق أثبتت أنه غير مطابق للمواصفات القياسية.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن عدم مطابقة عينات الدقيق للمواصفات القياسية لا يعنى أنها غير صالحة للاستخدام الآدمى.

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