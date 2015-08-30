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إحالة طالبتين وقوادة للمحاكمة لضبطهن متلبسات مع موظف بشقة دعارة بالهرم

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إحالة طالبتين وقوادة للمحاكمة لضبطهن متلبسات مع موظف بشقة دعارة بالهرم إحالة طالبتين وقوادة للمحاكمة لضبطهن متلبسات مع موظف بشقة دعارة بالهرم
أحالت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد ربة منزل تدعى "هدى" 32 سنة وكلا من "مى" و"غادة" طالبتين بكلية الإعلام للمحاكمة العاجلة أمام جنح الهرم، وتحدد لهن جلسة الأربعاء المقبل أولى جلسات محاكمتهن لاتهامهن بممارسة الدعارة بمنطقة حدائق الأهرام.

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات للواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة حول اتفاق ساقطة تعمل فى أحد الملاهى الليلية مع موظف حكومى واثنين من أصدقائه على قضاء ليلة حمراء وبصحبتها فتاتين.

تم تشكيل فريق بحث وتحرى برئاسة العميد إبراهيم الطويل مدير التحريات، والتى أكدت صحة المعلومات وعقب إنهاء الإجراءات القانونية خرجت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد طاهر بالاشتراك مع العقيد عصام أبو عرب والمقدم محمد حلمى، والمقدم وليد طراف والمقدم إيهاب توفيق رجال مباحث الآداب.

تمت مداهمة الشقة الكائنة فى منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتم ضبط 3 نساء هن "هدى" مطلقة 32 عاما و"غادة" 22 سنة طالبة بكلية إعلام و"مى" 17 سنة طالبة بمعهد سياحة وفنادق أثناء ممارسة الجنس مع راغب متعة موظف فى إحدى الجهات الحكومية مقابل 2000 جنيه للواحدة منهن.

تم التحفظ على الملابس الداخلية والخارجية وزجاجة خمر وهواتف محمولة والأموال متحصلات الجريمة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة أمر بتحرير محضر بالواقعة، وأرسل المتهمون إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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مصر 365