رابح ماجر يختار أفضل لاعب في تاريخ الوطن العربي

حل النجم الجزائري رابح ماجر ضيفا على الإعلامي أحمد شوبير السبت في حوار مطول حول مشواره الرائع مع الساحرة المستديرة سواء مع فريق بورتو البرتغالي أو منتخب الجزائر.

وسؤل نجم ثعالب الصحراء في مونديالي 1982 و1986 عن أفضل لاعب في تاريخ الوطن العربي من وجهة نظره.

واختار النجم العربي الوحيد المتوج بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، مع بورتو عام 1987، ثنائي مصري لعب في نفس الحقبة التي ظهر بها، الثمانينيات.

وقال ماجر عبر قناة (صدى البلد):"أفضل لاعب في الوطن العربي برأيي هو محمود الخطيب".

ثم أكمل في برنامج مع شوبير "وهناك كذلك صديقي طاهر أبو زيد".