صلاح ضد يوفنتوس - أبرز الحقائق.. تفاؤل البيانكونيري وصاروخ توتي وروما الأفضل

تقام الأحد قمة مباريات الكالتشيو حين يحل البطل يوفنتوس ضيفا على روما في ملعب "أوليمبيكو" بوجود النجم المصري محمد صلاح بين صفوف ذئاب العاصمة.

ورغم كونها قمة مبكرة بين صاحب المركز الأول ووصيفه بالدوري الإيطالي تأتي في الجولة الثانية فقط من الموسم الجديد، إلا أنها تمثل أهمية قصوى للطرفين في نزاعهما المنتظر على زعامة الكرة الإيطالية.

فيأمل جمهور العاصمة أن يكون فريقهم ندا قويا للسيدة العجوز هذا الموسم ولا توجد فرصة أفضل من استضافة البطل كي يثبت روما أنه قادم بقوة نحو الدوري، بينما وصيف أوروبا لن يقبل بهزيمة ثانية على التوالي في بداية حملة دفاعه عن اللقب بعد خسارته الأسبوع الماضي على ملعبه بهدف دون رد أمام أودينيزي.

ويستعد الدولي المصري محمد صلاح لخوض رابع مباراة له ضد يوفنتوس بعد مواجهته 3 مرات سابقة مع فريقه السابق فيورنتينا، ويأمل أن يكون لقاءه الرسمي الأول على ملعب أوليمبيكو هو بداية قصة الحب بينه وبين جمهور الذئاب حال تمكنه من زيارة شباك العملاق جيانلويجي بوفون.

ليس فقط الجمهور المصري، الذي ينتظر ظهور صلاح ضد البطل، سيتابع المباراة وإنما كل جمهور إيطاليا يتشوق للموقعة الساخنة مساء الأحد بين الذئاب والسيدة العجوز.

ويقدم FilGoal.com ثلاث حقائق مثيرة عن هذه المواجهة المنتظرة.

تفاؤل يوفنتوس

عندما يتصفح جمهور السيدة العجوز جدول مباريات فريقهم في الدوري ويأتي الدور على روما، فإنهم يتفائلون بهذه المواجهة كثيرا.

فمن بين كل أندية الدوري الإيطالي كان ليوفنتوس نصيب الأسد في هز شباك روما كأكثر فريق سجل في مرمى الأخير عبر تاريخ المسابقة.

سجل البيانكونيري 256 هدفا في 162 مباراة ضد روما بالدوري فاز بـ77 منها وخسر 37 واستقبل 174 هدفا.

شاهد آخر انتصار ليوفنتوس على روما

صاروخ توتي

آخر انتصار لروما على يوفنتوس في الدوري يعود إلى فبراير 2013 حين سدد فرانشيسكو توتي صاروخ لا يصد ولا يرد مزق شباك الأخطبوط بوفون لينفجر ملعب أوليمبيكو بجمهور الذئاب بعد تسجيل ملكهم هدف الانتصار على البطل.

ذلك الفوز كان الوحيد لروما على يوفنتوس في آخر 10 لقاءات جمعتهما في الدوري، وأيضا آخر فوز في آخر 10 لقاءات بينهما في الدوري على ملعب أوليمبيكو.

شاهد الهدف

روما الأفضل

يتمنى روما الاستمرار في هوايته المفضلة ألا وهي زيارة شباك المنافسين في مبارياته الأخيرة بالدوري، فالفريق هو الأفضل من بين جميع أندية إيطاليا.

فما يعكس قوة روما الهجومية هو أنه الفريق الوحيد بإيطاليا الذي سجل في شباك منافسيه في آخر 12 مباراة له بالدوري، آخر 11 من الموسم الماضي ومواجهة فيرونا الأخيرة.

ويأمل جمهور الذئاب أن يكون يوفنتوس هو الضحية رقم 13، فهل يكون محمد صلاح هو سعيد الحظ بتسجيل هدفه الأول مع روما في شباك بوفون؟