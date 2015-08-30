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رسالة في الجول - بالفيديو.. المذيعة الإيطالية إيمانويلا لصلاح: لن تسجل مجددا في يوفنتوس

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رسالة في الجول - بالفيديو.. المذيعة الإيطالية إيمانويلا لصلاح: لن تسجل مجددا في يوفنتوس رسالة في الجول - بالفيديو.. المذيعة الإيطالية إيمانويلا لصلاح: لن تسجل مجددا في يوفنتوس

ترى المذيعة الإيطالية الشهيرة إيمانويلا ياكوينتا أن النجم المصري محمد صلاح لن يكون بمقدوره التسجيل هذه المرة في مرمى الحارس العملاق جيانلويجي بوفون وذلك عندما يلتقي روما بيوفنتوس اليوم في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الكالتشيو.

إيمانويلا المعروفة بتشجيعها الدائم ليوفنتوس توقعت أن تنتهي المباراة بفوز اليوفي بهدف نظيف معبرة في الوقت نفسه عن أن يوفنتوس اختلف كثيراً من الموسم الماضي للآن وذلك بعد الخسارة أمام أودينيزي في افتتاح الكالتشيو بهدف نظيف.

وتحدثت مذيعة كنال إيطاليا لـFilGoal.com قائلة: "يوفنتوس بالتأكيد تغير بعد رحيل بيرلو وفيدال وتيفيز لكن ماروتا يعمل بشكل رائع وأنا سعيدة لوجود ديبالا معنا في الفريق، بوجبا أيضاً بطل عظيم".

وأكملت "فقط نحن نحتاج للوقت من أجل أن نعود للانتصارات".

 

وأضافت"أرى أن بإمكاننا الفوز على روما، أتمنى أن يشارك ديبالا من الدقيقة الأولى في المباراة، لا أريد رؤية موراتا بجانب ماندزوكيتش".

وعن النجم المصري محمد صلاح تحدثت إيمانويلا "يعجبني صلاح، كنت أتمنى انضمامه ليوفنتوس ولكن للأسف لم يحدث، ليس هذه السنة".

وأتمت "هو لاعب رائع بالنسبة لي لكني أحب أن أقول له لا .. لن تسجل هذه المرة في مرمان فبوفون جاهز من أجل منعك من ذلك".

ويمكن مشاهدة الفيديو بالضغط هنا..

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فيديو اليوم السابع

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